Пожарную сигнализацию обновят в учебных учреждениях Калужской области

Сотрудники Госпожнадзора выявили ряд нарушений в работе пожарной сигнализации в ряде образовательных учреждений в Калужской области. Вопрос обсудили на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам заместителя начальника регионального управления МЧС Александра Трифонова, в 22 объектах есть проблемы с системой оповещения при пожаре. Специалисты отметили недостаточный уровень звука из-за износа оборудования. В 18 объектах обнаружены недостатки в системе автоматической пожарной сигнализации. Об этом пишет газета «Весть».

В ряде детских садов, школ и вузов превышен десятилетний срок службы систем противопожарной защиты. Учреждения уже подали заявки на модернизацию сигнализации.