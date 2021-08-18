Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан с 16 августа. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает MarketWatch 18 августа.

В компании отметили, что понимают важность предоставляемых услуг клиентам, и намерены следить за развитием событий в Афганистане и извещать пользователей о будущих изменениях.

По словам профессора Школы менеджмента Карлсона Миннесотского университета Пол Ваалер, занимающегося изучением влияния денежных переводов на жизнь людей в развивающихся странах, сильнее всего данную приостановку почувствуют на себе жители Кабула и других крупных городов Афганистана.

Издание указывает, что в сельских районах население чаще всего пользуется системой перевода денег хавала, традиционной для стран Центральной и Средней Азии. Ваалер пояснил, что эта система по сути является неформальным денежным трансфером посредством услуг брокеров методом взаимозачета или при личных встречах.

15 августа боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».