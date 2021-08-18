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Путин пообещал Мордовии поддержку из-за закредитованности региона

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Президент России Владимир Путин пообещал поддержать Мордовию на фоне ее закредитованности. Об этом глава государства заявил в среду, 18 августа, на встрече с врио главы республики Артемом Здуновым.

«Артем Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем», — приводятся слова Путина в стенограмме беседы на сайте Кремля.

Административные, нормативные ограничения, связанные с таким положением дел в Мордовии, по словам президента, носят искусственный характер и их необходимо снимать.

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При этом российский лидер обратил внимание на сокращение инвестиций в основной капитал региона.

«Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определенные ограничения в связи с долговой нагрузкой», — резюмировал Путин.

Соответствующие заявления президент сделал после того, как Здунов в ходе встречи обратил внимание на ситуацию с объемом коммерческого и общего долга и попросил президента подержать регион, в том числе в вопросах, связанных с инвестициями и будущими доходами.

Накануне президент провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, в ходе которой указал ему на проблему износа коммунальных сетей в регионе. Также в ходе встречи Путин и Воскресенский обсудили вопросы экологии, восстановления прав обманутых участников долевого строительства в регионе и темы инвестиций и развития транспортной инфраструктуры, отметили в пресс-службе.

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