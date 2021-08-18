Прямой эфир
Мир
Делегация прежнего правительства Афганистана попросила убежище в Катаре
Мир
Литва вручила Белоруссии ноту из-за инцидента с нарушением границы
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение с 19 по 20 августа
Интернет
В Genius опровергли уход из России
Мир
Узбекистан сообщил о содействии ФРГ в эвакуации граждан из Афганистана
Общество
Путин пообещал Мордовии поддержку из-за закредитованности региона
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности до 19 августа
Мир
Украина вышла из двух соглашений СНГ по космосу
Мир
Угроза цунами объявлена после землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату

Haval привезет в Россию новый внедорожник

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская компания Haval планирует вывести на российский рынок новый внедорожник Big Dog. Об этом 17 августа сообщает портал «Китайские автомобили».

Чайный пикап: кому нужна еще одна новинка китайского автопрома
Тест-драйв автомобиля Great Wall Poer

Отмечается, что в апреле 2021 года внедорожник уже привозили в Россию. Его показывали на дилерской конференции в Сочи. Модель планируется к производству на тульском заводе Haval ориентировочно в 2023 году.

Длина, ширина и высота Haval Big Dog составляют 4620 мм, 1890 мм и 1780 мм соответственно. Колесная база — 2738 мм.

Моторная гамма модели включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 169 л.с., а также 2,0-литровый агрегат мощностью 211 л.с.

28 июля сообщалось, что российский завод Haval в сентябре планирует перейти на двухсменный режим работы в связи с растущим спросом на новый компактный кроссовер Jolion.

На данный момент на предприятии в Тульской области производится до 170 автомобилей в день.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021