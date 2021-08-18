Haval привезет в Россию новый внедорожник

Китайская компания Haval планирует вывести на российский рынок новый внедорожник Big Dog. Об этом 17 августа сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что в апреле 2021 года внедорожник уже привозили в Россию. Его показывали на дилерской конференции в Сочи. Модель планируется к производству на тульском заводе Haval ориентировочно в 2023 году.

Длина, ширина и высота Haval Big Dog составляют 4620 мм, 1890 мм и 1780 мм соответственно. Колесная база — 2738 мм.

Моторная гамма модели включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 169 л.с., а также 2,0-литровый агрегат мощностью 211 л.с.

28 июля сообщалось, что российский завод Haval в сентябре планирует перейти на двухсменный режим работы в связи с растущим спросом на новый компактный кроссовер Jolion.

На данный момент на предприятии в Тульской области производится до 170 автомобилей в день.