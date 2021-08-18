Суд отправил в СИЗО выбросившую чужого ребенка из окна роддома женщину

Суд арестовал женщину, выбросившую из окна роддома в Стерлитамаке чужого младенца. Об этом сообщает в среду, 18 августа, РЕН ТВ.

Меру пресечения подозреваемой избрали на выездном заседании, которое проходило в психоневрологическом диспансере. Женщина будет заключена под стражу через семь дней.

В настоящее время она находится под наблюдением врачей, оказывающих ей необходимую помощь.

Жительница Стерлитамака выбросила ребенка из окна 16 августа. Согласно данным следствия, женщина после родов в палате клинической больницы № 1 схватила ребенка другой роженицы и выбросила из окна на третьем этаже. От полученных травм малыш скончался на месте.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ).

Источник «Известий» рассказал, что женщина имела психические отклонения. По его словам, психические отклонения начались у нее во время второй беременности. Однако, используя медицинские связи, ей удалось получить справку о том, что она не представляет опасности для окружающих.