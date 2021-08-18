Роналду прокомментировал слухи о возможном уходе из «Ювентуса»

Португальский нападающий итальянского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба.

Как написал футболист на своей странице в Instagram17 августа, он не собирается возвращаться в «Реал». Игрок также призвал прекратить слухи о его возможном уходе из туринского клуба.

«Все, кто меня знают, знают, как я сфокусирован на работе. Меньше слов — больше дела. Это мой девиз на протяжении всей карьеры. <…> Все эти фривольные разговоры в прессе о моем будущем являются не только неуважением ко мне, но еще большим неуважением к клубам, которые фигурируют в этих историях. Как и к игрокам и тренерам», — приводит слова Роналду «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что его история в «Реале» закончена, пишет НСН. Он указал на то, что все трофеи, титулы и рекорды подсчитаны и хранятся в музее клуба на «Сантьяго Бернабеу». Он также выразил недовольство появившимися слухами о его возможном уходе в тот или иной футбольный клуб.

«И сейчас я прерываю свое молчание, чтобы сказать людям, что не позволю больше играть со своим именем. Я остаюсь сфокусирован на своей карьере и работе. А все остальное? Это лишь пустые разговоры», — подчеркнул Роналду.

Как пишет «Ридус» заинтересованность в трансфере Роналду ранее был вынужден опровергнуть главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Он отметил, что нет планов вернуть его обратно.

36-летний футболист выступал в составе «Реала» с 2009 по 2018 годы. Португалец является лучшим бомбардиром в истории «Реала», на его счету 450 голов в 438 матчах за мадридскую команду. После этого он перешел в «Ювентус». Сумма трансфера тогда превысила €112 млн. Контракт португальского форварда с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года, отмечает телеканал «Звезда». В прошлом сезоне португалец провел 44 матча за клуб во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах, пишет RT.

Кроме того, в июле Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2020. На счету Роналду пять голов и результативная передача в четырех матчах (360 минут), при этом три мяча он забил с пенальти.