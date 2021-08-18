Украина вышла из двух соглашений СНГ по космосу

Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из двух соглашений СНГ по космосу. Трансляция заседания в среду, 18 августа, велась на канале в YouTube.

Первым стало соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

«Выйти из соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве», — сказано в постановлении.

Кроме того, кабмин одобрил и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому проект указа о выходе страны из соглашения «о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ».

В пояснительных записках к документам указано, что в современных условиях эти соглашения не соответствуют национальным интересам Украины, а также не имеют практического значения для страны.

28 июля стало известно о решении Украины прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран СНГ.

4 июля страна вышла из очередного соглашения СНГ, а именно из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников СНГ в области защиты прав потребителей.

21 апреля правительство Украины одобрило законопроект, который предусматривает выход страны из соглашения СНГ о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных. Отмечалось, что участие страны в соглашении не имеет смысла, так как Украина в течение последних 10 лет не использовала указанные в списке препараты.