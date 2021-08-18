Бездомные прошли реабилитацию в православном центре под Курганом

В православном реабилитационном центре в Курганской области состоялся первый выпуск подопечных, которые в прошлом жили на улице.

Среди тех, кто окончил курс, были двое мужчин из Тюмени. Как пишет ИА «Ура.ру», они добровольно обратились в центр помощи «Милосердие» в Тюмени. Сейчас один выпускник будет работать при центре, а второй вернется в семью.

Православный центр реабилитации и социальной адаптации «Андреевская слобода» находится в селе Большое Шмаково в Варгашинском районе. Он начал работу с сентября 2020 года. Центр появился благодаря региональному центру развития социальных проектов «Милосердие».