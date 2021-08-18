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Угроза цунами объявлена после землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату

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Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в районе островов Вануату (Республика Вануату) в Атлантическом океане, объявлена угроза цунами. Об этом в среду, 18 августа, сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 16 км к северу от города Порт-Орли, где проживает 1951 человек. Очаг залегал на глубине 91 км.

Изначально магнитуду землетрясения оценивали в 7,1.

Национальный центр предупреждения о цунами США (NOAA) объявил угрозу цунами в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. По данным на 18 августа, число погибших в результате природного бедствия составило 1941 человек.

15 августа заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация направит минимум $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с катаклизмами, которые привели к многочисленным жертвам.

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