В Роскачестве рассказали о новой схеме обмана подростков в соцсетях

Эксперты Роскачества рассказали о новой схеме мошенничества в социальных сетях, из-за которой страдают желающие заработать подростки. Об этом говорится на сайте ведомства в среду, 18 августа.

По словам специалистов, речь идет о так называемых игровых ботах, которые предлагают быстро заработать деньги. Пользователей заманивают обещаниями виртуальных «алмазов», которые в будущем можно будет обменять на реальные деньги.

В Роскачестве уточнили, что самым актуальным ботом на сегодняшний день является GameBot в соцсети «ВКонтакте», пишет RT. В процессе бот требует пригласить друзей и заплатить за VIP-доступ. Когда пользователи пробуют вывести якобы заработанные средства, с них требуют оплаты комиссии за конвертацию. После этого аккаунт блокируется, и никаких денег пользователь не получает.

В пользовательском соглашении таких ботов указано, что разработчики не несут ответственности за выплату вознаграждений. Как отметили в отделе Роскачества по защите прав потребителей, пользовательское соглашение недоступно пользователям, поскольку его нет возле кнопки «Нажать». Фактически осуществляется доступ несовершеннолетних граждан в бот, который предназначен для категории 18+, при этом никаких барьеров нет, отмечает сайт aif.ru.

Ведомство направило данные по факту выявления потенциальных мошенников в Роскомнадзор и администрацию соцсети.

В Роскачестве посоветовали подросткам избегать любых игр в социальных сетях, в которых обещаны легкие деньги, поскольку, согласившись, они, скорее всего, станут жертвами мошенников.

17 августа главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что телефонные мошенники начали использовать новую схему для обмана. Они звонят бухгалтерам фирмы и от имени гендиректора просят перевести им деньги компании. Он уточнил, что подделать телефонный номер у мошенников получается легко, проблемы могут возникнуть только с голосом.