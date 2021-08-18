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Очевидцы рассказали подробности ДТП с племянником депутата Госдумы от КПРФ

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Автомобиль Toyota Camry, который 17 августа врезался в пассажирский микроавтобус и автогрейдер в Кабардино-Балкарии, двигался со скоростью более 200 км/ч. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказали очевидцы произошедшего.

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ДТП произошло в Баксанском районе республики на автодороге А158 Прохладный–Эльбрус.

По словам свидетелей аварии, Toyota на большой скорости врезалась в ехавший впереди пассажирский микроавтобус, который, в свою очередь, от удара влетел под трактор.

«Он летел 200 км/ч. После остановки на табло было уже 160», — рассказал водитель маршрутного такси.

Разбитые машины забрали на спецстоянку. В настоящее время записи с камер видеонаблюдения, которые сняли момент аварии, изучают следователи.

По информации РЕН ТВ, за рулем Toyota находился племянник депутата от КПРФ Анатолия Бифова Азрет Бифов. Он не стал комментировать произошедшее. Кроме того, сообщалось, что Бифов был нетрезв, специалисты проверят эту информацию.

В результате ДТП погибли три человека, пострадали девять человек. Двое пострадавших несовершеннолетних были направлены в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Вскоре одного из них отпустили домой на амбулаторное лечение.

Остальных пострадавших доставили в Баксанскую районную больницу и РКБ с различными травмами и ушибами, указали в региональном минздраве в Instagram.

18 августа сообщалось о ДТП в Башкортостане на 1484-м км трассы М5 в Уфимском районе республики.

Машина скорой помощи на полном ходу столкнулась с «КамАЗом», в результате чего водитель и фельдшер «скорой» погибли. Предположительно, медработники не заметили грузовой автомобиль, водитель которого остановился для замены колеса, сообщал телеканал «Звезда».

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