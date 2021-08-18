Прямой эфир
Мир
Угроза цунами объявлена после землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату
Мир
Президент Литвы заявил о необходимости изменения миграционной политики ЕС
Общество
Веранды ресторанов рекомендовано закрыть в Москве из-за непогоды
Экономика
Экономически активные россияне стали чаще брать потребкредиты
Мир
ВСУ провели контрдиверсионные учения на границе с Крымом
Общество
Зрителей кинотеатров в РФ будут предупреждать о длительности рекламы
Экономика
Поставщики продуктов пожаловались на рост цен на перевозки до 160%
Мир
Украина запланировала выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Общество
Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре заключенный

Несовершеннолетняя девочка устроила ДТП и погибла на Алтае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Школьница находилась за рулем опрокинувшейся в кювет иномарки.

Авария произошла 17 августа в Усть-Канском районе. По данным правоохранительных органов, девочка-водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Colt, допустила съезд с проезжей части и последующее опрокидывание автомобиля. Несовершеннолетняя скончалась на месте, сообщает altapress.ru.

В больницу были доставлены две девочки 16 лет, а также 15-летний мальчик. Они получили травмы различной степени тяжести.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе как 14-летняя девочка оказалась за рулем в ночное время.

17 августа на трассе «Кола» в Карелии столкнулись легковой автомобиль и фургон. Смертельные травмы получили пассажиры легковушки пяти и 17 лет. 43-летняя пассажирка фургона доставлена в больницу. Причину столкновения выясняют сотрудники ГИБДД.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021