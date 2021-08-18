Несовершеннолетняя девочка устроила ДТП и погибла на Алтае

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Школьница находилась за рулем опрокинувшейся в кювет иномарки.

Авария произошла 17 августа в Усть-Канском районе. По данным правоохранительных органов, девочка-водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Colt, допустила съезд с проезжей части и последующее опрокидывание автомобиля. Несовершеннолетняя скончалась на месте, сообщает altapress.ru.

В больницу были доставлены две девочки 16 лет, а также 15-летний мальчик. Они получили травмы различной степени тяжести.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе как 14-летняя девочка оказалась за рулем в ночное время.

17 августа на трассе «Кола» в Карелии столкнулись легковой автомобиль и фургон. Смертельные травмы получили пассажиры легковушки пяти и 17 лет. 43-летняя пассажирка фургона доставлена в больницу. Причину столкновения выясняют сотрудники ГИБДД.