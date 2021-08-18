Nissan представила новый спорткар в ретростиле

Японская компания Nissan представила новый спорткар под названием Z. Цены на машину будут названы позднее.

Как сообщает 18 августа пресс-служба фирмы, автомобиль оснастили светодиодными фарами, прямоугольными воздухозаборниками, рельефным капотом. Спойлер и фонари сделаны в стиле модели Nissan 300ZX 1990-х годов.

В салоне установлены спортивные сиденья, трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Спорткар Nissan Z оснастили 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 405 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механическая и девятиступенчатый «автомат» Jatco. Динамические характеристики новинки не называются.

Опционально автомобиль можно оснастить пакетом Proto Spec, в который входят оригинальные колесные диски, тормозные суппорты желтого цвета и спортивные кожаные сиденья.

17 мая сообщалось, что Nissan начала продажи в России Nissan Qashqai и X-Trail с системой автономного вождения ProPilot.

ProPilot — это система, которая помогает водителю выполнять следующие действия на автомагистрали: разгон и торможение, поддержание нужной скорости и безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, остановка в пробке и плавный старт, после того как автомобиль впереди начинает двигаться, удержание в полосе движения.