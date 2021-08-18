Антитела не обнаружены у 18% переболевших COVID-19 бессимптомно

Специалисты Роспотребназдора провели исследование и выяснили, что у 18% перенесших COVID-19 бессимптомно не появилось антител к инфекции. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в среду, 18 августа.

Соответствующий пилотный проект служба провела в 26 регионах страны. В рамках исследования начиная с лета прошлого года каждые два месяца более 70 тыс. граждан проходили тестирование на наличие антител к коронавирусу, уточнил он.

«Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе», — сказал Горелов в ходе прямого эфира российского общества «Знание».

Горелов напомнил, что, согласно рекомендациям, прививаться от инфекции стоит через шесть месяцев после перенесенного COVID-19. При этом уровень антител не имеет никакого значения.

Ранее в августе ученые из Барселонского института глобального здоровья (Испания) выяснили, что наличие в крови антител к другим коронавирусам помогает организму переносить COVID-19 бессимптомно.

Однако иммунный ответ у тех, кто сталкивался с коронавирусам ранее, после выздоровления от COVID-19 оказался ниже, чем у те, кто перенес инфекцию в средней или тяжелой формах.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также в августе предупредила, что если вакцинация против коронавируса растянется на два-три года, то число антител начнет снижаться, что не позволит увидеть эффект от достижения коллективного иммунитета в 60% и более.

Она отметила, что в тех регионах, где вакцинировано большое число жителей, наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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