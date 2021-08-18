Источник назвал причину ухода Ил-112В в штопор перед крушением

Военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье из-за несработавшей системы флюгирования винта. Об этом сообщили в среду, 18 августа, в силовых структурах.

«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло, и она свалилась в штопор», — уточнил ТАСС источник.

По его словам, в случае если бы система флюгирования винтов сработала, то это позволило бы самолету совершить посадку. Это объясняется тем, что горящий двигатель смог бы отключиться.

Вместе с тем источник отметил, что Ил-112В шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка. Он также рассказал, что с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды.

«Самолет 30 секунд горел в воздухе», — сказал собеседник агентства.

Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области 17 августа. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Сначала в ходе поисковой операции были обнаружены тела только двух погибших, позже спасатели нашли тело третьего члена экипажа.

Президент России Владимир Путин 17 августа выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ил-112В.

Потерпевший крушение борт состоял в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Комиссию по выяснению причин ЧП возглавит заместитель министра Олег Бочаров. Для расследования причин крушения «Ростех» создал спецкомиссию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

По предварительным данным, причиной аварии стало попадание масла в камеру сгорания, которое привело к возгоранию в двигателе.