Родной край: как прожить 34 года в бочке

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Омская пенсионерка обходится без центрального отопления, водопровода и электричества
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Фото: Алексей Мальгавко
Светлана Чернова уже 34 года живет в металлической бочке на окраине Омска. Зимой топит буржуйку и носит воду из колонки, а летом разбивает рядом со своим жилищем небольшой огород. Как можно выжить в сибирском городе без отопления, водопровода и электричества — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Алексей Мальгавко
Даже зимой Светлана Васильевна умудряется разводить зелень — на подоконнике растет лук и цветут цветы
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Фото: Алексей Мальгавко
И это при том, что единственный способ отопления в сибирские морозы — печка-«буржуйка». Раньше можно было согреваться электричеством, но в прошлом году провода перерезали
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Фото: Алексей Мальгавко
«Зимой мороз до костей пробирает, а летом дышать нечем», — говорит Светлана. Топить зимой приходится пять раз в день — бочка очень быстро остывает
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Фото: Алексей Мальгавко
Дров всё время не хватает
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Фото: Алексей Мальгавко
Для освещения своего жилища женщина использует новогоднюю гирлянду
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Фото: Алексей Мальгавко
Готовит на плите, подключенной к газовому баллону
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Фото: Алексей Мальгавко
В Омск Светлана Васильевна приехала из Чувашии в 1979 году. Здесь устроилась на местный завод крановщицей и получила временное жилье
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Фото: Алексей Мальгавко
В первые три года здесь еще был водопровод. Однако уже три десятилетия за водой приходится ходить на колонку
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Фото: Алексей Мальгавко
С развалом Союза закрылся завод, и временное жилье стало постоянным
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Фото: Алексей Мальгавко
Раньше у женщины были соседи — обитатели еще шести бочек. Сейчас она осталась в одиночестве — кто-то переехал к родственникам, кто-то на вокзал
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Фото: Алексей Мальгавко
В одной из бочек в прошлом году произошел пожар — погибли жившие в ней два брата
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Фото: Алексей Мальгавко
Недавно гостила у дальних родственников. Узнав, как она живет, они предложили остаться. Но женщина решила — дома всё равно лучше
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Фото: Алексей Мальгавко
Теперь единственные ее соседи — две кошки и приблудившийся пес. «Мне много не надо, на 100 рублей неделю могу прожить, а эти вот всё время голодные», — говорит она
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Фото: Алексей Мальгавко
Пенсии в 14 тыс. рублей едва хватает на еду. «Раньше подрабатывала, теперь уж силы не те», — сокрушается женщина
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Фото: Алексей Мальгавко
Она продолжает ждать расселения и надеется, что ей дадут не квартиру, а домик с участком. Однако с приходом холодов каждый раз подумывает и о доме престарелых. Единственное, что ее останавливает, — невозможность «копаться в земле»
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