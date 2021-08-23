Родной край: как прожить 34 года в бочке

Светлана Чернова уже 34 года живет в металлической бочке на окраине Омска. Зимой топит буржуйку и носит воду из колонки, а летом разбивает рядом со своим жилищем небольшой огород. Как можно выжить в сибирском городе без отопления, водопровода и электричества — в фотогалерее «Известий»