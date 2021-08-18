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Угрожающий омскому природному парку коллектор отремонтируют

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Омский аэропорт отремонтирует ливневый коллектор. После аварии на нем был введен режим ЧС в природном парке «Птичья гавань».

Из-за неполадок в системе отведения проезжая часть Енисейской улицы начала размываться, что могло бы привести к разрушению очистных сооружений.

Комиссия аэропорта осмотрела коллектор ливневки и установила, что он разрушается. Сейчас рабочие меняют коллектор, а потом его законсервируют.

По словам директора аэропорта Олега Селиверстова, которые приводит ИА «Город55», всю воду, поступающую в «Птичью гавань», уже очистили. Аэропорт пообещал восстановить участок, на котором ведутся работы.

Тем временем проверку по факту аварии проводит прокуратура. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что орнитологи обнаружили на территории природного парка в Омске 11 новых для территории видов птиц.

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