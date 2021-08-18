Число несчастных случаев на воде увеличилось в Рязанской области

На территории Рязанской области этим летом отмечен рост числа трагических случаев на водных объектах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В общей сложности зафиксировано 23 происшествия на воде, одно из них — с маломерным судном. В результате погибли 19 человек, двое из них — дети. Спасены 30 человек, пишет 62INFO.ru.

Все утонувшие купались в непредназначенных для этого местах, не оборудованных должным образом.

В МЧС добавили, что в регионе планомерно и комплексно ведется работа по оснащению пляжей и предотвращению гибели людей на воде. В числе прочего проводятся профилактическая работа и надзорные мероприятия.

11 августа в пресс-службе МЧС России рассказали «Известиям», что с начала июня в России произошло свыше 1,6 тыс. несчастных случаев на воде, при этом погибли 995 человек, в том числе 208 детей. Жертв могло быть больше: спасателям удалось помочь 358 утопающим, подчеркнули в министерстве.