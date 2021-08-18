Веранды ресторанов рекомендовано закрыть в Москве из-за непогоды

В Москве рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе из-за неблагоприятных прогнозов погоды. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Согласно данным синоптиков, днем в столице ожидаются сильный ливень и грозы.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе <...> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — указали в департаменте.

Также рестораторам и владельцам кафе в Москве предписано укрепить все конструкции и закрыть зонты.

По прогнозам Гидрометцентра, 18 августа в городе с 16:00 ожидаются сильный дождь, а также гроза, град и усиление ветра до 25 м/с.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 10:00 четверга, 19 августа.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столицу 19 и 20 августа вернется жаркая погода.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 18 августа надвигающиеся на столицу грозовые облака «взорвут» атмосферу, из-за чего на город обрушатся мощные ливни.

Пик выпадения осадков придется на 18:00–19:00, из-за чего в городе могут возникнуть локальные подтопления. Всего за вечер в Москве может выпасть до 25 мм осадков, или 33% месячной нормы, указал синоптик.

18 августа ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал «Известиям», что в Центральной России еще буквально пару дней будет тепло, после чего начнется понижение температуры. Скоро станут заметны первые признаки осени, а среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать, отметил эксперт.