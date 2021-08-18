Среди привитых от коронавируса россиян разыграют по 100 тыс. рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в среду, 18 августа, постановление, согласно которому граждане, сделавшие прививку от коронавируса, получат шанс выиграть призы в размере 100 тыс. рублей.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Участие в розыгрыше смогут принять россияне старше 18 лет. Всего будет определена 1 тыс. победителей, каждый из них получит по 100 тыс. рублей.

Результаты розыгрыша будут публиковаться на сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ. Информация о призе также будет доступна победителю на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее. Оператором лотереи выступит «Гознак».

Для того чтобы получить приз, победителям нужно будет указать номер банковской карты системы «Мир». После подтверждения реквизитов приз поступит на счет. При этом уточняется, что выплаты будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

Ранее, 21 июля, президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов сообщил, что дополнительно 25 автомобилей Renault Logan приготовили для розыгрыша среди жителей Москвы, которые получили первый компонент вакцины от COVID-19 с 12 июля по 15 августа.

Первый розыгрыш прошел в столице 23 июня. Тогда в нем приняли участие порядка 165 тыс. москвичей, привитые от COVID-19 в период с 14 до 20 июня.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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