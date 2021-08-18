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Президент Литвы заявил о необходимости изменения миграционной политики ЕС

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Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с председателем Европарламента Давидом Сассоли ситуацию на литовско-белорусской границе, а также указал на необходимость изменения правовых актов, регламентирующих миграционную политику и охрану внешней границы Евросоюза. Об этом сообщается 18 августа на официальном сайте главы республики.

«Нужно, чтобы Евросоюз был больше вовлечен в проведение политики в сферах миграции и охраны границ, включая и его финансовый вклад в обеспечение безопасности границ ЕС. Роль Европарламента в этой дискуссии особенно важна. О необходимых изменениях я уже говорил с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии», — сказал Науседа.

Президент подчеркнул, что существующий на данный момент режим Белоруссии следует по пути самоизоляции и проводит «реваншистскую политику в отношении Литвы и всего Евросоюза».

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Науседа отметил, что в отношении Белоруссии ЕС должен сохранять принципиальную единую позицию. Литовский лидер также обратил внимание Сассоли на то, что, несмотря на урегулирование ситуации на границе страны, режим Минска заставляет потоки мигрантов направляться в соседние государства — Латвию и Польшу.

2 июля Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.

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