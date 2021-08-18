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Посол РФ в Афганистане прокомментировал смену власти в стране

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Нужно быть реалистами в оценке перспектив удержания власти в Афганистане «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ) или Амруллой Салехом — вице-президентом при правительстве экс-президента Ашрафа Гани. Об этом в среду, 18 августа, заявил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов.

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Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства, а также призвал граждан страны «присоединиться к сопротивлению» боевикам «Талибана». В свою очередь талибы, контролирующие большую часть Афганистана и занявшие Кабул, указали, что в ближайшее время намерены сформировать свое правительство.

«У нас есть разные планы. Мы готовы к разным вариантам. Но мы реалисты, мы действуем по обстоятельствам, по тому, что мы имеем сейчас», — заявил Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат подчеркнул, что Москва на данном этапе не делает генерализованных выводов по ситуации в Афганистане.

«Слишком рано [делать выводы]. Сейчас получается, третьи сутки [после смены власти]», — заключил Жирнов.

17 августа официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании бывших чиновников и силовиков. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

В тот же день талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Участники организации не хотят, чтобы женщины были жертвами. При этом гражданки Афганистана вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС Соединенных Штатов в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

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