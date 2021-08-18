В СК рассказали о найденных в Курске человеческих останках

Найденные в Курске человеческие останки не менее 29 человек, предположительно, находились в земле со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в среду, 18 августа, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Зарубина.

«Предварительно, останки именно времен Великой Отечественной войны. Останки на экспертизу отправили», — уточнила она в беседе с «РИА Новости».

Зарубина отметила, что в настоящий момент устанавливается, было ли на данном месте массовое убийство людей или лагерь для содержания пленных и гражданских. По ее словам, поднимаются архивные документы и материалы.

Ранее, 14 августа, в Курске нашли захоронения останков не менее 29 человек. По некоторой информации, останки 24 тел из обнаруженных принадлежат детям.

3 августа в ходе работ в рамках проекта «Без срока давности» в Олонецком районе Карелии поисковики обнаружили место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Из рассекреченных УФСБ по Карелии и переданных в СК РФ архивных документов следует, что свыше полусотни высокопоставленных финских военных преступников ответственны за геноцид жителей Карелии на территориях, оккупированных войсками Финляндии в годы Великой Отечественной войны. По данным архивов, в лагерях содержались в основном русские, белорусы и украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошло порядка 50 тыс. человек.