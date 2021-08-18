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Легковушка насмерть сбила пешехода в Орловской области

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В Орловской области отечественная легковушка сбила мужчину, который шел по проезжей части. Пешеход погиб, сообщает УГИБДД УМВД РФ по региону.

Авария произошла вечером во вторник, 17 августа, на 49-м км автодороги Москва — Киев — Комаричи — Дмитровск — Кромы. По предварительным данным, 63-летний водитель ВАЗ-2106 допустил наезд на 50-летнего мужчину, который находился на проезжей части на полосе попутного направления, уточняет InfoOrel.ru.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным ГИБДД, 17 августа на дорогах региона произошло 14 дорожных аварий, из них четыре — с пострадавшими. Три человека получили травмы, один погиб.

Поздно вечером 17 августа три человека, в том числе пятилетняя девочка, получили смертельные травмы в результате ДТП на трассе «Кола» в Карелии. Автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с фургоном «ГАЗон 3010GD».

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