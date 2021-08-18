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Гидрометцентр предупредил о ливне и граде в Москве

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Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве в среду, 18 августа.

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Так, в период с 16:00 среды и до 10:00 четверга, 19 августа, в столице ожидаются сильный и очень сильный дождь, а также сильные ливни, гроза и град.

Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 20–25 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столицу 19 и 20 августа вернется жаркая погода.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил москвичей о том, что 18 августа надвигающиеся на столицу грозовые облака могут «взорвать» атмосферу, из-за чего на город обрушатся мощные ливни.

Пик выпадения осадков придется на 18:00–19:00, из-за чего, по словам Тишковца, в городе могут возникнуть локальные подтопления. Всего за вечер в Москве может выпасть до 25 мм осадков, или 33% месячной нормы.

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