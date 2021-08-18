Два человека погибли при обстреле талибами митингующих в Нангархаре

Два человека погибли и 12 получили ранения в результате обстрела боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) митингующих в афганской провинции Нангархар. Об этом в среду, 18 августа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, причиной недовольства жителей послужили действия боевиков, которые срывали со зданий города государственные трехцветные флаги Республики Афганистан. Граждане устроили митинг, в ответ талибы открыли огонь.

В тот же день представитель «Талибана» заявил, что мирные жители должны сдать оружие и боеприпасы членам движения.

Накануне официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании всех, кто был против них. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс 17 августа подчеркнул, что США ожидают от «Талибана» выполнения на практике их заявлений о соблюдении прав человека в Афганистане.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».