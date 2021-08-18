Прямой эфир
Мир
Угроза цунами объявлена после землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату
Мир
Президент Литвы заявил о необходимости изменения миграционной политики ЕС
Общество
Веранды ресторанов рекомендовано закрыть в Москве из-за непогоды
Экономика
Экономически активные россияне стали чаще брать потребкредиты
Мир
ВСУ провели контрдиверсионные учения на границе с Крымом
Общество
Зрителей кинотеатров в РФ будут предупреждать о длительности рекламы
Экономика
Поставщики продуктов пожаловались на рост цен на перевозки до 160%
Мир
Украина запланировала выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Общество
Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре заключенный

Роспотребнадзор оценил угрозу распространения в РФ сибирской язвы из Китая

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России практически отсутствует угроза распространения сибирской язвы, несколько случаев которой, предположительно, были зафиксированы в провинции Китая. Об этом в среду, 18 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Загубить на носу: ковидную аносмию связали с болезнью Паркинсона
У части инфицированных выявили опасный нейродегенеративный синдром, проявляющийся двигательными нарушениями

«Провинция Шаньси, в которой зарегистрированы предположительные случаи сибирской язвы, расположена в центральной части страны. Общих границ с Российской Федерацией не имеет. С 1 февраля 2020 года Российская Федерация ограничила авиасообщение с Китаем. Кроме того, на всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц. Таким образом, опасность «распространения» указанного заболевания на территории России практически отсутствует», — сообщили в ведомстве.

Ранее в среду зарубежные СМИ сообщили, что несколько случаев, предположительно, кожной сибирской язвы выявили в провинции Шаньси на севере Китая.

Журналисты рассказали, что 12 августа больница в уезде Вэньшуй городского округа Люйлян уведомила местный центр по контролю и профилактике заболеваний о том, что у нескольких жителей деревни Баосянь недавно появились папулы на конечностях. Эти папулы затем превратились в волдыри, язвы и почернения.

При этом предварительное эпидемиологическое расследование показало, что соответствующие симптомы в деревне имели девять человек. Четыре пациента были направлены на лечение в Тайюань, двое из них уже выписаны. Однако в деревне в настоящий момент находятся еще пять пациентов, все они изолированы и проходят лечение.

Уточняется, что все девять заболевших занимаются разведением и забоем скота или продажей мяса.

Ранее, 9 августа, Пекин уведомил о пациенте, у которого была зафиксирована сибирская язва. Отмечалось, что заболевший приехал из северной китайской провинции Хэбэй, где он контактировал с крупным рогатым скотом и овцами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021