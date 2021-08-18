Роспотребнадзор оценил угрозу распространения в РФ сибирской язвы из Китая

В России практически отсутствует угроза распространения сибирской язвы, несколько случаев которой, предположительно, были зафиксированы в провинции Китая. Об этом в среду, 18 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Провинция Шаньси, в которой зарегистрированы предположительные случаи сибирской язвы, расположена в центральной части страны. Общих границ с Российской Федерацией не имеет. С 1 февраля 2020 года Российская Федерация ограничила авиасообщение с Китаем. Кроме того, на всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц. Таким образом, опасность «распространения» указанного заболевания на территории России практически отсутствует», — сообщили в ведомстве.

Ранее в среду зарубежные СМИ сообщили, что несколько случаев, предположительно, кожной сибирской язвы выявили в провинции Шаньси на севере Китая.

Журналисты рассказали, что 12 августа больница в уезде Вэньшуй городского округа Люйлян уведомила местный центр по контролю и профилактике заболеваний о том, что у нескольких жителей деревни Баосянь недавно появились папулы на конечностях. Эти папулы затем превратились в волдыри, язвы и почернения.

При этом предварительное эпидемиологическое расследование показало, что соответствующие симптомы в деревне имели девять человек. Четыре пациента были направлены на лечение в Тайюань, двое из них уже выписаны. Однако в деревне в настоящий момент находятся еще пять пациентов, все они изолированы и проходят лечение.

Уточняется, что все девять заболевших занимаются разведением и забоем скота или продажей мяса.

Ранее, 9 августа, Пекин уведомил о пациенте, у которого была зафиксирована сибирская язва. Отмечалось, что заболевший приехал из северной китайской провинции Хэбэй, где он контактировал с крупным рогатым скотом и овцами.