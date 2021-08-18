Уголовное дело возбудили после гибели рабочего ГОКа в Белгородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в результате взрыва в карьере в Белгородской области. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нарушения правил безопасности при ведении работ.

Трагедия произошла 6 августа на Лебединском ГОКе. По данным следствия, рано утром 35-летний машинист экскаватора проводил работы по извлечению горной породы. Во время погрузки горной массы произошел взрыв снаряда, в результате чего машинист погиб. Об этом сообщает ИА «Абирег».

На месте происшествия работала специальная комиссия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В Алтайском крае 10 августа произошло обрушение горной породы в одной из штолен на шахте Корбалихинского рудника. 29-летний рабочий погиб, еще троих человек удалось вывести. Возбуждено уголовное дело.