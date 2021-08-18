Прямой эфир
Армия
ВСУ провели контрдиверсионные учения на границе с Крымом
Общество
Зрителей кинотеатров в РФ будут предупреждать о длительности рекламы
Экономика
Поставщики продуктов пожаловались на рост цен на перевозки до 160%
Мир
Украина запланировала выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Общество
Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре заключенный
Мир
В КНДР с начала пандемии не выявили случаев заболевания COVID-19
Мир
EASA рекомендовало коммерческим операторам не летать над Афганистаном
Общество
Вернувшихся из-за границы москвичей без ПЦР-тестов оштрафовали на 20 млн рублей
Общество
Челябинцам рекомендовали реже выходить на улицу из-за выброса сероводорода

Троих полицейских задержали в Москве за угрозу подбросить наркотики

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве троих сотрудников полиции задержали из-за угроз подкинуть наркотики пассажиру автомобиля, который остановили в центре города. Об этом в среду, 18 августа, сообщает РЕН ТВ.

Заключительная цена: как убийца-рецидивист в Хакасии оказался без надзора после освобождения
Почему полиция потеряла злоумышленника из виду после его выхода на свободу всего полгода назад

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на 20 февраля на Новинском бульваре, однако уголовное дело против полицейских возбудили только 17 августа.

Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку BMW и в ходе проверки, по словам пассажира авто, пригрозили подкинуть ему запрещенные вещества, если он не выплатит им крупную сумму денег. По словам мужчины, речь шла о 500 тыс. рублей.

При этом пассажир снял данную сумму со своей карты в ближайшем отделении банка, а с заявлением на полицейских обратился спустя неделю после произошедшего.

Отмечается, что подозреваемых задержали 17 августа. Ими оказались майор и два сержанта отделения МВД по Арбату.

Летом прошлого года Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики. Кадры, на которых сотрудник вневедомственной охраны, приехавший разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки, пригрозил одному из них подбросить наркотики и сфабриковать уголовное дело, появились в Сети.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021