Троих полицейских задержали в Москве за угрозу подбросить наркотики

В Москве троих сотрудников полиции задержали из-за угроз подкинуть наркотики пассажиру автомобиля, который остановили в центре города. Об этом в среду, 18 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на 20 февраля на Новинском бульваре, однако уголовное дело против полицейских возбудили только 17 августа.

Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку BMW и в ходе проверки, по словам пассажира авто, пригрозили подкинуть ему запрещенные вещества, если он не выплатит им крупную сумму денег. По словам мужчины, речь шла о 500 тыс. рублей.

При этом пассажир снял данную сумму со своей карты в ближайшем отделении банка, а с заявлением на полицейских обратился спустя неделю после произошедшего.

Отмечается, что подозреваемых задержали 17 августа. Ими оказались майор и два сержанта отделения МВД по Арбату.

Летом прошлого года Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики. Кадры, на которых сотрудник вневедомственной охраны, приехавший разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки, пригрозил одному из них подбросить наркотики и сфабриковать уголовное дело, появились в Сети.