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Евразийская интеграция в 2010-х годах сделала большой рывок: введен общий таможенный тариф, сняты внутренние таможенные границы, а в 2015-м сформирован полноценный общий рынок труда — по уровню пользы для конкретных людей, возможно, самое большое достижение. Также был прогресс по единому техническому регулированию, принят Таможенный кодекс, создано общее пенсионное пространство, подписаны первые соглашения о свободной торговле.

Сейчас поставлены задачи активизации взаимной торговли, продвижения товаров ЕАЭС на внешних рынках, оперативного устранения внутренних ограничений и препятствий товарообмену, проведения цифровых изменений, достройка общих рынков. Эти и другие вопросы будут рассмотрены на очередном заседании Евразийского межправительственного совета на уровне премьер-министров 19–20 августа.

В преддверии предстоящего мероприятия полезно задаться вопросами, насколько интеграция помогает гражданам и бизнесу стран союза и как она преодолела пандемию.

Трудности, связанные с COVID-19 в прошлом году еще раз показали важность сотрудничества и координации усилий. Государствами-членами и наднациональными органами союза были предприняты совместные меры по предупреждению и преодолению негативных последствий пандемии, в том числе меры по поставке необходимых медицинских препаратов и оборудования, тиражированию и расширению производства вакцин на территории объединения. Однако не все удары по людям и бизнесу удалось нейтрализовать или смягчить. К примеру, миграционный прирост в Россию в пандемийный год из стран СНГ сократился вдвое. Сокращение численности мигрантов вследствие их сезонного отъезда и последующего закрытия границ привело к дефициту рабочей силы в строительстве, ЖКХ, сфере услуг, что, в свою очередь, привело к увеличению издержек и росту цен.

Нельзя упускать из виду и системную повестку евразийской экономической интеграции, по которой есть существенные достижения. Здесь стратегически стоило бы сосредоточиться на нескольких задачах, реализация которых принесет бизнесу и гражданам стран ЕАЭС наибольшую пользу.

Во-первых, достройка общих рынков и обеспечение полного применения Единого таможенного тарифа. Конечной целью может стать максимальный охват общих площадок как по товарам, так и по услугам, что подразумевает реальные секторальные общие рынки.

Во-вторых, ликвидация/унификация нетарифных барьеров — необходимый и важный процесс для модернизации и кооперации экономик стран ЕАЭС. На практике нетарифные барьеры препятствуют торговле сильнее, чем импортные пошлины. Без успешной борьбы с ними эффективность единого таможенного пространства резко снижается.

В-третьих, реализация сквозных интеграционных проектов системного характера — прежде всего, в транспортно-логистическом комплексе, электроэнергетике и ИТ.

В-четвертых, встраивание в глобальную экономику и цепочку добавленной стоимости через соглашения о свободной торговле. Здесь ЕАЭС может сильно помочь. Экономический эффект обеспечивается через каналы торговли, инвестиций, технологического сотрудничества и другие инструменты, встроенные в такие договоры.

В-пятых, обеспечение адаптации внешнеторговой, промышленной и налоговой политики стран союза к новым условиям трансграничного климатического регулирования, формируемым в первую очередь ЕС.

В-шестых, разработка и реализация целевых проектов и программ, направленных на социальную интеграцию, например в сферах здравоохранения, образования, научно-технического сотрудничества, экологии, культуры, истории и туризма. Тем самым будут решаться задачи социального взаимодействия — формирования понятной для населения «общественной ткани» интеграции.

Эти вопросы и темы, включая авиасообщение и миграцию, формируют живую ткань интеграционного процесса. Они затрагивают работу десятков тысяч компаний и жизни десятков миллионов людей. Успех в их решении внесет свою лепту в дальнейшее выстраивание взаимодействия в рамках ЕАЭС. Для поступательного развития интеграционных процессов нужно регулярно проводить мониторинг реальных потребностей бизнеса и населения и непрерывно адаптироваться под эти потребности. В конечном счете интеграция только тогда успешна, когда она отвечает чаяниям граждан и бизнеса и улучшает их благосостояние и качество жизни.

Автор — главный экономист Евразийского банка развития

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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