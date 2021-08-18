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СМИ узнали о желании талибов встретиться с представителем прошлых властей Афганистана

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Лидеры «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) хотят встретиться с высокопоставленными членами прошлого правительства Афганистана в течение 48 часов. Об этом 18 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей талибов.

17 августа представители «Талибана» потребовали у мирного населения сдать оружие и боеприпасы. Талибы также заявили, что не хотят никому мстить и издали акт о помиловании всех, кто был против них.

Кроме того, талибы пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве. Участники организации не хотят, чтобы женщины были жертвами. В то же время гражданки Афганистана вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул и объявили об «окончании войны» в Афганистане. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

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