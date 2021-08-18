Прямой эфир
Армия
ВСУ провели контрдиверсионные учения на границе с Крымом
Общество
Зрителей кинотеатров в РФ будут предупреждать о длительности рекламы
Экономика
Поставщики продуктов пожаловались на рост цен на перевозки до 160%
Мир
Украина запланировала выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Общество
Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре заключенный
Мир
В КНДР с начала пандемии не выявили случаев заболевания COVID-19
Мир
EASA рекомендовало коммерческим операторам не летать над Афганистаном
Общество
Вернувшихся из-за границы москвичей без ПЦР-тестов оштрафовали на 20 млн рублей
Общество
Челябинцам рекомендовали реже выходить на улицу из-за выброса сероводорода

Эксперт усомнился в одобрении Киевом запрета депутатам контактов с политиками РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый законопроект Верховной рады, согласно которому украинским депутатам могут запретить любые контакты с политиками и чиновниками из России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — это, скорее всего, очередной популистский лозунг, документ не будет принят. Такое мнение в среду, 18 августа, в беседе с «Известиями» выразил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Игра в диктатора: почему на Украине возмутились законом об олигархах
В оппозиции говорят, что Зеленский уничтожает политических оппонентов

«За последние семь лет такое количество безумных законопроектов бывало в Верховной раде, что удивляться чему-то совершенно не стоит <…> Пусть примут очередной закон, это их проблемы и их головная боль», — подчеркнул Денисов, добавив, что не стоит даже актуализировать подобные вопросы, привлекая внимание к инициаторам таких инициатив.

Кроме того, по словам специалиста, даже если такой закон будет принят, Украина и Россия всё равно продолжат договариваться — по линии министерств или офисов президентов.

«Скорее всего, это очередной популистский лозунг, который не примут, а если примут, то будет касаться депутатов ОПЗЖ (партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» — Ред.), допустим», — заключил Денисов.

Ранее в среду стало известно о публикации Верховной радой законопроекта, согласно которому украинским депутатам могут запретить любые контакты с политиками и чиновниками из России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до тех пор, пока Киев не «восстановит контроль» над Крымом.

17 августа бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

Политолог Аждар Куртов отметил, что бывший глава государства был неискренен в своем высказывании, так как главной проблемой является национализм на Украине, который закреплялся в стране еще при президентстве Януковича.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021