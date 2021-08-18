Французские полицейские открыли огонь по машине с правонарушителем

Пассажиры городского автобуса стали свидетелями спецоперации. Полиция открыла огонь по машине в центре французского города Рони-су-Буа, передает телеканал «Известия». Водитель проигнорировал требование остановиться и смог сбежать на автомобиле. Позже беглец сам явился в больницу за помощью.

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