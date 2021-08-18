En+ Group проработала варианты для проекта газификации поселка Солонцы

Компания En+ Group детально проработала несколько вариантов для проекта газификации поселка Солонцы, который соседствует с Красноярском. Об этом стало известно на встрече представителей компании с министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгением Афанасьевым. Информацию об итогах встречи 18 августа сообщила «Известиям» компания.

Специалисты компании En+ Group предоставили данные о необходимом объеме инвестиций для газификации поселка Солонцы, который сегодня отапливается только углем.

В En+ Group считают оптимальным перевести часть поселка на сжиженный природный газ. Чтобы осуществить проект, необходимо будет построить новую блочно-модульную котельную и газовое хозяйство.

Солонцы были выбраны не случайно. Поселок, согласно данным экологического мониторинга, считается одним из самых грязных в регионе. Перевод населенного пункта на газ поможет улучшить экологическую ситуацию. Для компании En+, основанной Олегом Дерипаской, экологические и социальные проекты — один из приоритетов деятельности.

Оборудование, которое установят в Солонцах, может быть в дальнейшем использовано для центрального газоснабжения.

«Нам важно рассматривать и совместно реализовывать все возможные варианты использования современных видов топлива для отопления городов и поселков края. Это в первую очередь вопрос экологии. Поэтому мы сейчас внимательно изучим все расчеты, представленные Еn+, и продолжим работу над пилотным проектом газификации на СПГ», — отметил Евгений Афанасьев на встрече.

Кроме того, компания намерена перевести на газ несколько маршрутов общественного транспорта в Красноярске. Один из них, например, свяжет удаленные точки Свердловского и Советского районов.

Ранее, 16 августа, по инициативе En+ Group в Институте вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМ СО РАН) в Красноярске был проведен круглый стол, в ходе которого эксперты ознакомились с первыми результатами исследований влияния Енисея на экологическую обстановку города.

По итогам натурных наблюдений специалисты сравнивали полученные результаты с компьютерными моделями. В ходе выполнения работ было обнаружено несоответствие экспериментальных данных теоретическим расчетам. В частности, не удалось обнаружить предсказанные перепады температуры воздуха и концентраций взвешенных частиц над руслом реки.