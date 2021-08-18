Подозреваемого в аварии с тремя погибшими в КБР задержали

Водителя Toyota Camry, подозреваемого в ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии, задержали. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в прокуратуре республики.

«Уголовное дело возбуждено в отношении водителя иномарки по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он задержан, решается вопрос о мере пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла накануне в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный–Эльбрус в зоне производства дорожных работ. Столкнулись иномарка, пассажирский микроавтобус и автогрейдер.

По предварительным данным, именно иномарка не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в маршрутку. От удара микроавтобус столкнулся с двигавшимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, пострадали как минимум семь.

Как стало известно, за рулем легковушки был племянник депутата от КПРФ Анатолия Бифова — Азрет Бифов. Водитель Toyota в беседе с телеканалом РЕН ТВ комментировать аварию отказался.

Двое несовершеннолетних, пострадавших в аварии, были направлены в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Вскоре одного из них отпустили домой на амбулаторное лечение, второй находится под наблюдением врачей.

«Другие участники дорожно-транспортного происшествия доставлены в Баксанскую районную больницу и РКБ с различными травмами и ушибами», — говорится в сообщении регионального Минздрава в Instagram.

Двоих пострадавших поместили в реанимацию. Их состояние оценивается как тяжелое.