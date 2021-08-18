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Опубликовано видео допроса задержанного участника побега из ИВС в Истре

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Опубликованы кадры допроса задержанного в среду, 18 августа, четвертого заключенного, сбежавшего из изолятора в подмосковной Истре.

На кадрах Александр Бутнару отвечает на вопросы сотрудников правоохранительных органов. На вопрос о том, что послужило причиной задержания, заключенный ответил: «Побег».

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Предполагаемый организатор побега остается на свободе

Бутнару задержали ранее в этот день в одном из поселков Новгородской области. По словам старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий, в настоящий момент принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Сбежали они, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого заключенные использовали гаечный ключ при побеге. Также они сорвали навесной замок на воротах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Вечером, 11 августа, двоих из пяти, совершивших побег из изолятора подмосковной Истры — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану, — задержали. Преступники скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщины, которых заподозрили в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа.

Таким образом задержаны четыре участника побега. МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

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