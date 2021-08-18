Двухлетняя девочка погибла при падении из окна в Саратовской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребенка при падении из окна в Энгельсе (Саратовская область). Девочка облокотилась на москитную сетку и упала с высоты десятого этажа.

Трагедия произошла в ночное время. Девочка в возрасте двух лет и восьми месяцев забралась на подоконник и упала. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия менее чем за десять минут. Врачи констатировали смерть ребенка в результате сочетанной травмы. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По факту трагедии ведется проверка, следователи назначили ряд экспертиз для установления обстоятельства происшествия.

В Башкортостане 29-летняя женщина после родов в палате больницы схватила ребенка другой роженицы и выбросила из окна на третьем этаже. Новорожденный скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.