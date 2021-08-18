На Камчатке турист провел ночь рядом с телом погибшего на вулкане депутата

На Камчатке турист провел ночь рядом с телом погибшего на вулкане депутата

2021-08-18 11:56:04

2021-08-18 11:56:04

2021-08-18 11:56:04

2021-08-18 11:56:04

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