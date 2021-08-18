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Канатную дорогу построят между кампусом в Уфе и Демой

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Несколько канатных дорог планируют построить на территории Уфы в скором времени. На текущий момент ведется проектировка объекта, который соединит межвузовский кампус и микрорайон Дема. Об этом сообщил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

Предполагается, что канатная дорога может стать «туристической фишкой» Уфы. Об этом пишет «МедиаКорСеть». По словам главы республики Радия Хабирова, министерство образования и науки страны одобрило проект строительства кампуса, больше 60% расходов на себя возьмет федеральный бюджет.

Также Сидякин рассказал о планах по развитию улицы Тукаева. На втором этапе строительства межвузовского кампуса улица станет пешеходной.

Работы по проектированию новой канатной дороги также стартовали в Ростове. Общая протяженность канатки через реку Дон составит около 2 км. Две станции разместятся на правом берегу, промежуточная — на Зеленом острове, конечная — на левом берегу, восточнее «Ростов-Арены».

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