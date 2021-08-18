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Поставщики продуктов пожаловались на рост цен на перевозки до 160%

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В России поставщики продуктов питания заявили о росте цен на внутренние и зарубежные перевозки от 10 до 160%, а также о нехватке свободного транспорта. Об этом сообщает «Коммерсант» в среду, 18 августа.

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Например, в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» заявили об увеличении стоимости транспортировки на внутренних направлениях на 10–15%, а на международных — на 24–160%.

В Картофельном союзе по ряду направлений зафиксировали увеличение стоимости перевозки минимум на 20–30% к уровню прошлого года, а в отдельных случаях — в два раза. Там связали это в том числе с нехваткой рефрижераторного транспорта и убылью водителей из стран СНГ на фоне пандемии коронавируса.

В Национальной мясной ассоциации (НМА) сообщили, что в среднем перевозки подорожали на 10–11% к уровню прошлого года, но динамика зависит от конкретного направления и отличается сезонностью. Также есть определенные проблемы со свободным транспортом, возникшие в том числе из-за ухода людей из этого бизнеса. Перевозки долгое время были нерентабельными, а сегодня регуляторная нагрузка на сектор растет, автопарк выбывает и замена машин обходится все дороже.

В национальной ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс» отметили подорожание перевозок максимум на 10–15%, назвав это первым повышением цен на услуги за 10 лет, которое даже не покрывает роста расходов на топливо, запчасти и обновление парка. Там подчеркнули, что, если бы полностью учитывались все издержки, цены на перевозку могли бы вырасти на 100%.

В Минсельхозе рассказали, что с Минпромторгом и Минтрансом прорабатывают возможные варианты решения проблемы. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что ведомство участвует в обсуждении.

Собеседник газеты среди производителей допустил, что выходом могут стать субсидирование транспортировки продовольствия, ослабление нагрузки на автоперевозчиков и принятие мер по снижению цен на топливо.

9 августа Евтухов заявил «Известиям», что Минпромторг обсудит с транспортниками меры по дальнейшей стабилизации цен на «борщевой набор». По его словам, ведомство совместно с Минтрансом готовило совещание на эту тему.

Замминистра указывал, что проблема состоит в подорожании транспортных услуг, что произошло в том числе из-за нехватки водителей из-за пандемии и роста цен на топливо.

3 августа в Минпромторге прошло совещание с торговыми сетями и производителями сельскохозяйственной продукции. «Известиям» рассказали в министерстве, что на нем обсудили подорожание автоперевозки и локальную нехватку транспорта.

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