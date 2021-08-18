Три человека погибли в ДТП с фургоном в Карелии

Три человека, в том числе пятилетняя девочка, получили смертельные травмы в результате ДТП на трассе «Кола» в Карелии. Автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с фургоном «ГАЗон 3010GD».

Авария произошла поздно вечером 17 августа. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. В салоне Chevrolet находились жители Мурманской области. Водитель легковушки, а также его пассажиры пяти и 17 лет скончались на месте. Об этом пишет ИА «Карелinform».

В фургоне травмы получила 43-летняя пассажирка, уроженка Тверской области. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В Уфе прокуратура начала проверку по факту ДТП на трассе М5 «Урал». Машина скорой помощи на полном ходу столкнулась с грузовиком. Водитель и фельдшер скончались на месте. В Госавтоинспекции уточнили, что медики транспортировали больного в ковид-госпиталь и возвращались домой в Иглинский район.