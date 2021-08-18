Голливудский актер Николас Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов в $14 млн. Об этом пишет The New York Post.

Кейдж приобрел особняк в 2006 году за $8,5 млн. Здание было арестовано в 2009-м, когда выяснилось, что артист в течение долгого времени уклонялся от налогов и задолжал государству $14 млн. Между тем актер надеялся выкупить дом, поскольку с этой виллой у него связано много теплых воспоминаний, пишет Федеральное агентство новостей.

«Николас все время говорил о том, какие счастливые воспоминания у него остались от особняка в Лас-Вегасе», — приводит телеканал «360» слова агента по недвижимости Сьюзи Перрин.

Летом 2021 года у дома площадью 1,3 тыс. кв. м появился новый владелец. Известно, что с 2009-го здание было выставлено на продажу за $6 млн. Имя нового собственника не раскрывается, передает НСН.

Из-за финансового скандала Кейдж также лишился еще двух домов — в Новом Орлеане и Калифорнии.

В конце июля в Испании заявили о возможном привлечении Шакиры к суду из-за налогов. После трех лет расследования судья заключил, что есть достаточные основания для того, чтобы певица оказалась на скамье подсудимых за уклонение от уплаты налогов на сумму €14,5 млн за период с 2012 по 2014 год.

Против Шакиры выдвинуто обвинение в шести налоговых преступлениях, поэтому в случае признания певицы виновной ей может грозить тюремное заключение.