В Курске обнаружили останки 29 человек

В Курске нашли захоронения останков не менее 29 человек. Об этом в среду, 18 августа, сообщает региональное следственное управление СК России.

«14 августа 2021 года от оперативного дежурного Северного ОП УМВД России по Курску поступило сообщение об обнаружении в ходе поисковых мероприятий группы активистов поискового отряда на территории Знаменской рощи костных останков не менее 29 человек, в том числе и детских», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения останков проводится доследственная проверка. По предварительным данным, срок давности захоронения останков составляет более 40 лет.

По некоторой информации, останки 24 тел из обнаруженных 29 принадлежат детям.

4 августа в ходе работ в рамках проекта «Без срока давности» в Олонецком районе Карелии поисковики обнаружили место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

6 июля поисковики обнаружили захоронение жертв нацистов в Сальске Ростовской области.