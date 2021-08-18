На Камчатке турист провел ночь рядом с телом погибшего на вулкане депутата

Участник туристической группы, два члена которой погибли, сорвавшись при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, провел ночь с рядом с телом одного из погибших. Об этом в среду, 18 августа, рассказал РЕН ТВ Роман Кенцис — еще один турист из группы.

По его словам, сначала на высоте 4.5 км оступился и сорвался Александр Филяев.

«Два человека из нашей группы, Владимир и Андрей, пошли вниз по леднику посмотреть, насколько все серьезно. Они увидели Сашу и поняли, что он погиб. В какой-то из этих моментов сорвался еще и Андрей», — заявил он.

Речь идет о депутате горсовета Железногорска Андрее Закалине. После того, как Закалин также сорвался, к нему спустился Владимир, чтобы проверить, можно ли тому помочь, но убедился, что он умер.

Ему пришлось провести наедине с телом погибшего всю ночь, при этом у туриста с собой не было еды и воды, а телефон разрядился. Выбираться ему пришлось самостоятельно из-за того, что помощи не было длительное время.

«Владимир сейчас в лагере, чувствует себя удовлетворительно. Вид у него, мягко говоря, уставший. Он провел ночь со вторым погибшим, он его нашел и ждал рядом, чтобы можно было обозначить место. Он замерз и оголодал», — уточнил собеседник телеканала.

Кенцис добавил, что за оставшимся на вулкане туристом вертолет вылетел только на следующий день, но выше 1,7 км он не смог подняться. По его словам, в МЧС это объяснили тем, что пилоту не хватает профессиональной подготовки.

Пеший отряд спасателей отправился к застрявшему Владимиру, но на подъем им потребовалось бы порядка двух дней и за это время Владимир бы замерз и умер от голода.

Ранее в среду участница восхождения Валерия Ванина рассказала «Известиям», что Закалин, после того как сорвался, какое-то время был жив. Туристка также отметила, что участник группы по имени Владимир остался на месте дожидаться МЧС. Однако спасатели не могли добраться до него из-за труднодоступности вершины. В итоге он самостоятельно смог спуститься в лагерь.

Ванина отметила, что восхождения группа совершает каждый год, все участники были довольно опытными. Гид группы выполнял только роль экскурсовода, так как все участники восхождения считали себя самостоятельной группой, добавила она. По ее словам, сейчас с оставшимися участниками группы все хорошо.

О трагической смерти Закалина на вулкане ранее в этот день сообщил вице-спикер заксобрания края Алексей Кулеш.

Инцидент произошел 17 августа. Тогда сообщалось, что туристы оступились и сорвались со склона на высоте 4100–4200 м при спуске с ледника, пролетев вниз около 1 км.

На помощь пострадавшим туристам утром 18 августа выдвинулись камчатские спасатели. Из-за окончания светового дня использовать вертолет не представлялось возможным, его отправили на место происшествия с наступлением светлого времени суток.