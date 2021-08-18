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В Подмосковье начали прививать от COVID-19 иностранцев

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Вакцинацию иностранных граждан организовали в Едином миграционном центре Московской области. Об этом говорится в сообщении главного управления региональной безопасности.

«На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19. Под первый этап прививочной кампании закуплено 100 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», — отмечается в заявлении, опубликованном во вторник, 17 августа.

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Вакцинация проводится в рабочие дни с 09:00 до 17:00.

Для проведения процедуры в миграционном центре выделено специальное помещение с отдельным входом. Вместе с тем одновременно в прививочном пункте работают восемь врачей-терапевтов и восемь медсестер.

«Любой иностранный гражданин, проживающий на территории Московской области, может сделать прививку от коронавируса препаратом «Спутником Лайт». Для этого необходимо заранее записаться по телефону +7(499)673-42-61. <...> Трудовые мигранты могут прививаться за свой счет, либо за счет работодателя», — уточняют в ведомстве.

Стоимость прививки для иностранных граждан составляет 1,3 тыс. рублей.

В миграционном центре планируют прививать до 1,5 тыс. иностранных граждан.

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в РФ на работу.

В свою очередь мэр города Сергей Собянин в тот же день уточнял, что в Москве вакцинация мигрантов от коронавируса проходит по заявкам работодателей, в дальнейшем столичные власти планируют сделать этот процесс более доступным.

11 августа столичный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции отметил, что в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли около 68 тыс. иностранных граждан.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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