В МИД РФ перечислили случаи проявления Западом «солидарности»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила ситуации, в которых Запад умеет проявлять «солидарность».

«Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии) коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую «солидарность» только в двух случаях: 1. В отношении России, когда нужно врубать русофобию. 2. На словах», — написала она в среду, 18 августа, в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день дипломат назвала шокирующей реакцию Запада на гуманитарный кризис в Афганистане. Таким образом она прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, сказавшей, что точное число людей, которым страна может предоставить международную защиту, выяснится в ближайшие дни. По мнению Захаровой, Таллин готов внести свой вклад, приняв лишь 10 беженцев.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки.

Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета. 17 августа ВВС США заявили об обнаружении человеческих останков в нише шасси вернувшегося из Кабула самолета.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск завершен на 90%.

15 августа талибы (представители признанной в РФ террористической и запрещенной группировки «Талибан») вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из региона не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.