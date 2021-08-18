Прямой эфир
Мир
В КНДР с начала пандемии не выявили случаев заболевания COVID-19
Мир
EASA рекомендовало коммерческим операторам не летать над Афганистаном
Общество
Вернувшихся из-за границы москвичей без ПЦР-тестов оштрафовали на 20 млн рублей
Общество
Челябинцам рекомендовали реже выходить на улицу из-за выброса сероводорода
Общество
Москвичей предупредили о возвращении жары
Наука
Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
Общество
Сель сошел на туристической тропе на вулкане Мутновский на Камчатке
Общество
Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года
Общество
В Роскомнадзоре назвали поведение Google шантажом государства
Сюжет:

В МИД РФ перечислили случаи проявления Западом «солидарности»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила ситуации, в которых Запад умеет проявлять «солидарность».

Заверительная грамота: афганские студенты просятся в Россию
Как ситуация на родине лишает молодежь республики возможности учиться

«Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии) коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую «солидарность» только в двух случаях: 1. В отношении России, когда нужно врубать русофобию. 2. На словах», — написала она в среду, 18 августа, в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день дипломат назвала шокирующей реакцию Запада на гуманитарный кризис в Афганистане. Таким образом она прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, сказавшей, что точное число людей, которым страна может предоставить международную защиту, выяснится в ближайшие дни. По мнению Захаровой, Таллин готов внести свой вклад, приняв лишь 10 беженцев.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки.

Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета. 17 августа ВВС США заявили об обнаружении человеческих останков в нише шасси вернувшегося из Кабула самолета.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск завершен на 90%.

15 августа талибы (представители признанной в РФ террористической и запрещенной группировки «Талибан») вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из региона не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021