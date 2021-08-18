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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с двумя погибшими под Уфой

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Прокуратура Республики Башкортостан начала проверку в связи с ДТП, в результате которого погибли водитель и фельдшер скорой помощи. Об этом в среду, 18 августа, сообщается на сайте ведомства.

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Прокуратура установила контроль за ходом и результатами доследственной проверки.

«Кроме того, прокуратура Иглинского района координирует деятельность Государственной инспекции труда в РБ, правоохранительных органов, задействованных в расследовании случившегося», — говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло утром 18 августа на 1484-м км трассы М5 в Уфимском районе республики. Машина скорой помощи на полном ходу столкнулась с «КамАЗом», в результате чего скончались водитель и фельдшер скорой. Как уточнили в Госавтоинспекции, медики транспортировали больного в ковид-госпиталь и возвращались домой в Иглинский район, пишет сайт kp.ru.

Предположительно, медработники не заметили грузовой автомобиль. Как отмечает телеканал «Звезда», водитель грузовика остановился, чтобы заменить колесо. В МВД начали проверку по факту аварии. Причина случившегося устанавливается, сообщает телеканал «360».

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