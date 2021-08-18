ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала в среду, 18 августа, видео задержания участников террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Крыму.

На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру, где находятся участники террористической ячейки. На видео также можно заметить запрещенную пропагандистскую литературу и символику организации, средства связи и электронные носители информации.

Задержанные, как отметили в ФСБ, осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти и основывающуюся на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества.

Следственными органами возбуждены уголовные дела.

В середине июля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Был задержан россиянин, планировавший подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей. Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого в интересах следствия не разглашалась.