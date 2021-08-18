Прямой эфир
Армия
ВСУ провели контрдиверсионные учения на границе с Крымом
Общество
Зрителей кинотеатров в РФ будут предупреждать о длительности рекламы
Экономика
Поставщики продуктов пожаловались на рост цен на перевозки до 160%
Мир
Украина запланировала выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Общество
Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре заключенный
Мир
В КНДР с начала пандемии не выявили случаев заболевания COVID-19
Мир
EASA рекомендовало коммерческим операторам не летать над Афганистаном
Общество
Вернувшихся из-за границы москвичей без ПЦР-тестов оштрафовали на 20 млн рублей
Общество
Челябинцам рекомендовали реже выходить на улицу из-за выброса сероводорода

Ликсутов назвал количество ежегодно открывающихся новых станций метро

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава столичного дептранса Максим Ликсутов рассказал, что в городе за год открывается в среднем от семи до девяти новых станций метро.

«По поручению мэра Москвы в городе ведется активное развитие метро. Каждый год мы открываем от семи до девяти новых станций. Больше никто в мире, за исключением китайских городов, не строит метро с таким масштабом», — сказал он в среду, 18 августа, в беседе с «Интерфаксом».

Пробок нет: столица построит новый транспортный каркас к 2023 году
Большая кольцевая линия сократит время поездки на 30 минут

По словам Ликсутова, за последние 10 лет доступ к подземке в шаговой доступности получили почти 4 млн москвичей. При этом стоимость квартир вблизи новых станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) вырастает примерно на 15–25%.

В настоящее время в Москве реализуют проект Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ). После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и МЦК. Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция.

Кроме того, в городе продолжается строительство Московских центральных диаметров — сквозных железнодорожных маршруты, соединяющих столицу и Подмосковье. На данный момент действуют две линии: одна из них связывает Лобню и Одинцово, вторая — Нахабино и Подольск. Следующим планируется открытие маршрута D3 между Зеленоградом и Раменским.

В городе также работают 66 перехватывающих парковок возле станций метро, МЦК и МЦД. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, парковка будет бесплатной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021