Ликсутов назвал количество ежегодно открывающихся новых станций метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава столичного дептранса Максим Ликсутов рассказал, что в городе за год открывается в среднем от семи до девяти новых станций метро.

«По поручению мэра Москвы в городе ведется активное развитие метро. Каждый год мы открываем от семи до девяти новых станций. Больше никто в мире, за исключением китайских городов, не строит метро с таким масштабом», — сказал он в среду, 18 августа, в беседе с «Интерфаксом».

По словам Ликсутова, за последние 10 лет доступ к подземке в шаговой доступности получили почти 4 млн москвичей. При этом стоимость квартир вблизи новых станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) вырастает примерно на 15–25%.

В настоящее время в Москве реализуют проект Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ). После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и МЦК. Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция.

Кроме того, в городе продолжается строительство Московских центральных диаметров — сквозных железнодорожных маршруты, соединяющих столицу и Подмосковье. На данный момент действуют две линии: одна из них связывает Лобню и Одинцово, вторая — Нахабино и Подольск. Следующим планируется открытие маршрута D3 между Зеленоградом и Раменским.

В городе также работают 66 перехватывающих парковок возле станций метро, МЦК и МЦД. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, парковка будет бесплатной.