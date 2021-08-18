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EASA рекомендовало коммерческим операторам не летать над Афганистаном
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EASA рекомендовало коммерческим операторам не летать над Афганистаном

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Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендует коммерческим операторам не выполнять полеты в воздушном пространстве Афганистана до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в заявлении агентства.

«EASA рекомендует коммерческим операторам не выполнять какие-либо полеты в воздушном пространстве FIR Kabul [Kabul Flight Information Region, воздушное пространство Афганистана] до дальнейшего уведомления», — отмечается в сообщении.

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В EASA добавили, что подобная рекомендация последовала по итогам внеочередного заседания специальной группы по оценке рисков Евросоюза (ЕС) 17 августа. Она также озвучена на основании всей доступной информации, касающейся безопасности в регионе после недавних событий в Афганистане, передает текст заявления 18 августа «РИА Новости».

Накануне международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. Однако в аэропорту уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны.

16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Вместе с тем в тот же день стало известно, что самолеты российской авиакомпании «Аэрофлот» при выполнении рейсов в Дели и Бангкок будут временно облетать воздушное пространство Афганистана. В тот же день немецкая авиакомпания Lufthansa приняла решение приостановить все полеты над Афганистаном. Таким образом, воздушное пространство страны будут облетать входящие в Lufthansa Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines суда.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

15 августа талибы (представители признанной в РФ террористической и запрещенной группировки «Талибан») вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

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